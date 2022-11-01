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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معلومات خاطئة .. ابنة علي إسماعيل تكشف حقيقة أغنية أم البطل

علي إسماعيل
علي إسماعيل

عبرت شجون ابنة الموسيقار الكبير علي إسماعيل، عن سعادتها بتكريم اسم والدها خلال الأيام الماضية في مهرجان الموسيقي العربية ومن قبلها مهرجان الاسكندرية لدول البحر المتوسط. 

وكشفت شجون على إسماعيل عن كواليس اغنية أم البطل للفنانة شريفة فاضل ، والتى لحنها والدها وقامت بكتابتها والدتها نبيلة قدنيل ، حيث قالت : هناك العديد من الاعمال التى جمعت بين والدي ووالدتي ومنها مثل اهو جه يا ولاد ، اهلا بالعيد ، واغاني عديدة في الاعمال السينمائية ولفرقة الثلاثى المسرح.، بالإضافة الى  أغنية  أم البطل ، والتي انتشرت عنها أحاديت غير دقيقة.

وتابعت شجون على إسماعيل : حقيقة الاغنية ان بعد وفاة ابن الفنانة شريفة فاضل والتي كانت  صديقة مقربة للعائلة ، ذهبت والدتي لمساندتها وتعزيتها ، وكانت" فاضل " تردد اثناء العزاء جملة " ابني حبيبي يا نور العين "فقد كانت مكلومة على استشهاد ابنها ، وهنا دخلت والدتي في مكان بجانب المطبخ وطلبت فنجان قهوه وكتب الاغنية وبدأت بالكلمات التي رددتها " فاضل " .

واستكملت شجون على إسماعيل : بعد العودة الى المنزل قالت لوالدي  هذه هدية شريفة فاضل  لابنها ، وعلى الفور قام بتلحينها ، وبعد مرور 3 أيام على الوفاة تم اقناعها بالعدول عن فكرة الاعتزال وغناء الاغنية كهدية لابنها .

شجون علي إسماعيل: إسرائيل طلبت "رأس بابا" بسبب النشيد الفلسطيني

شجون علي إسماعيل: “الأرض لو عطشانة” ولدت فى منزلنا أثناء تحضير السحور

الأرض :

 

وأوضحت شجون على إسماعيل عن العلاقة الفريدة التى جمعت بين والدها الملحن الكبير على إسماعيل ووالدتها الشاعرة نبيلة قنديل ، حيث قالت فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد :والدتي كانت كأي أم مصرية في المنزل فلم تكن سمح لاي على سبيل المثال طهي الطعام.

وتضيف شجون على إسماعيل: أتذكر أن أغنية" الأرض ولو عطشانة" التي قدموها في فيلم الأرض، ولدت في أحدي أيام رمضان، حيث كانت والدتي تقوم بتحضير السحور بينما يقوم والدتي بتلحينها، ثم نادي عليها من المطبخ وطلب منها وضع كلمات على اللحن، فقد كان بينهم عشق من نوع خاص .

وتابعت شجون على إسماعيل :  علاقة والدتي بوالدي بدأت حين تم الزواج بينهم دون موافقة أهلها بسبب فرق المستوي المادي ، واتفقا على الزواج بعيداً عن الاسرة ، ثم أقترحت السيدة هاجر حمدي على والدي ان يقوم بتعينها كمطربة معه في كازينو بديعة  الذى يعمل به هو الاخر حين يكونا حياتهم بشكل أسرع  بعدما استمعت الى صوتها .

وتستكمل شجون على إسماعيل قائلة : والدي رفض الامر  بشدة في البداية  خوفا عليها ،وبعد إصرارها وافق ولكنها أن ذاع صيت والدي عدن الاستمرار واكتفت بدورها كزوجة وأم في المنزل ، إلي أن اكتشف موهبتها في مجال التأليف ودعمها.

على إسماعيل شريفة فاضل مهرجان الاسكندرية مهرجان الموسيقى العربية أهلا بالعيد أهو جه يا ولاد أغنية أم البطل شجون علي إسماعيل

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