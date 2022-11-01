حجب سلع والبيع أزيد من السعر الرسمى.. شرطة التموين تضبط 1648 قضية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1648) قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط (4) قضايا حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (28٫500 طن دقيق أبيض "عينى" – 1٫900 طن "أرز أبيض – زيت طعام") ، (506) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (4٫750 طن دقيق أبيض "عينى" - 70,821 طن " أرز – مكرونة – شوفان - سكر – زيت –– صلصة - ملح - مسلى – لحوم – أسمدة – أعلاف" – 37500 قطعة أدوات صحية - 17699 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (721) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 81 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 108 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 17 قضية توقف عن الإنتاج - 496 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (52,850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") ، وكذا ضبط (32) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,750 طن دقيق بلدى "عينى" - 12,040 طن "سكر تموينى - أسمدة مُدعمة" – 75950 لتر مواد بترولية – 10183 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (172,611 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (1,750 طن دقيق بلدى "عينى" - 52,850 طن دقيق بلدى "مستندى" – 33٫250 طن دقيق أبيض "عينى" - 12,040 طن "سكر تموينى - أسمدة مدعمة" –72,721 طن " أرز - مكرونة – شوفان – سكر – زيت – صلصة – ملح - مسلى - لحوم – أسمدة – أعلاف") ، وكذا (37500 قطعة أدوات صحية - 75950 لتر مواد بترولية – 10183 إسطوانة بوتاجاز - 17699 عبوة سجائر ") .

وتم ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (20 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (8٫454 طن " شوفان – مكرونة – معجون صلصة " ) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائة) بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة أسيوط) لتصرفه فى كمية قدرها (26٫500 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (49200 لتر مواد بترولية "بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وتم ضبط (مالك مستودع إسطوانات بوتاجاز – بمحافظة بنى سويف) وبحوزته كمية قدرها (7949 إسطوانة بوتاجاز) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (10 طن " أعلاف حيوانية " ) بدون مستندات مجهولة المصدر ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة سوهاج.

ونجحت الحملات فى ضبط (6 طن "أسمدة زراعية مدعمة") خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة كفر الشيخ وضبط (1٫500 طن "لحوم مجمدة") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (25) قضية بمضبوطات بلغت (365,517 طن "أرز شعير").

وضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً بنطاق مديرية أمن (القليوبية).. عن ضبط (115) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (193٫821 طن – 27072 عبوة – 2604 قطعة – 265950 لتر – 434 إسطوانة بوتاجاز).. جاء أبرزها ضبط (8٫850 طن "سمك ماكريل مجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية و ضبط (11٫250 طن "زبدة بقرى مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط (12480 عبوة مشروبات كحولية) بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المشروبات الكحولية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بمضبوطات بلغت ( 68 قطعة "2 قطعة صوتية – 34 قطعة ضوئية – 32 قطعة ملصق").

وتم ضبط (86٫500 طن "ملح طعام – خل طعام – خضراوات – مستلزمات إنتاج - 5 طن مخللات "منتج نهائى" – 4 ماكينة خط إنتاج ) بدون مستندات مجهولة المصدر ، ومدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (56) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (21254 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.