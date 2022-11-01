الدولار يتراجع عالميا وارتفاع جديد في أسعار الذهب.. خدمة خاصة

الدولار يتراجع عالميا

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” مريم كمال ، تغطية خاصة عن أسعار الذهب والدولار اليوم، و تبين استقرار الدولار في بداية التعاملات اليوم .

ويرصد صدى البلد في الفيديو التالي، أبرز التفاصيل عن أسعار الذهب و الدولار اليوم

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استقرت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء؛ بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، حيث استقر الدولار قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى.

وكان سعر الذهب الفوري عند 1633.69 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1636.30 دولار.

واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار أمام الجنيه إلأى 24,07 جنيه للشراء و 24,17 جنيه للبيع,

وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه 23.9 جنيه للشراء و24 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي، البركة، مصر"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 23,95 جنيه للشراء و24,05 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العرب الدولي، العربي الإفريقي الدولي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 24 جنيها للشراء و24,1 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدوليCIB، المصرف المتحد".