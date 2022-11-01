عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يعزي نجم الأهلي السابق في وفاة والدته. شاهد

خالد الغندور
خالد الغندور

نعى الاعلامى خالد الغندور والدة ا سيد معوض لاعب الأهلي السابق عبر تغريدة نشرها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب الغندور قائلا :"الله يرحمها و يغفر لها و يصبرك يا كابتن سيد".

IMG_٢٠٢٢١١٠١_١٦٣٣٢٣
IMG_٢٠٢٢١١٠١_١٦٣٣٢٣

وأعلن الكابتن سيد معوض ، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن وفاة والدته ونشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام . 

 

وكتب سيد معوض “ انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله وحده وفاة من كانت سبب لرحمة ربنا بي . وفاة امي الغالية اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من اهل الجنة اللهم امين يا رب اللهم ابدلها دارا خيرًا من دارها واهلا خيرا من اهلها ولا نقول الا ما يرضي الله اللهم ارحمها برحمتك يا رحيم ”.

 

خالد الغندور نجم الأهلي سيد معوض إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة والدة سيد معوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

بعد وفاة تلميذة في 4 ابتدائي على الملزمة.. أولياء أمور مصر:كفاية ضغط

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

ترشيحاتنا

تطور خطير.. السويد وفنلندا تستعدان لنشر أسلحة نووية علي حدود روسيا

سبب غياب كولر ومعلول والسولية والشحات عن تدريب الأهلي قبل مواجهة الداخلية

لأول مرة.. التنمية المحلية: ميزانية المحافظات تحت تصرف المواطنين لاختيار المشروعات المنفذة

تروجها على الفيس.. الداخلية تسقط أخطر عصابة لتزور العملات الوطنية.. فيديو

كلام فارغ.. تعليق مصطفى قمر على أنباء ارتباط نجله بالفنانة مايان السيد

صفقة أسلحة سرية.. 1000 صاروخ باليستي وطائرة درون من إيران لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب فيتامين شهير

مات قهرًا بسبب مديره.. قصة وفاة أبو مالك عاشق الزمالك

نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

فيديو

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

محمود سعد: أحمد زكي أصيب بفقدان البصر.. وكنت شاهدا على طلب زواجه من رغدة

إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم| فيديو

يلوى ذراع الدراما.. إيناس الدغيدي: أرفض الممثلة المحجبة فى الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ