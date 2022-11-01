خالد الغندور يعزي نجم الأهلي السابق في وفاة والدته. شاهد

نعى الاعلامى خالد الغندور والدة ا سيد معوض لاعب الأهلي السابق عبر تغريدة نشرها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور قائلا :"الله يرحمها و يغفر لها و يصبرك يا كابتن سيد".

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وأعلن الكابتن سيد معوض ، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عن وفاة والدته ونشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام .

وكتب سيد معوض “ انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله وحده وفاة من كانت سبب لرحمة ربنا بي . وفاة امي الغالية اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من اهل الجنة اللهم امين يا رب اللهم ابدلها دارا خيرًا من دارها واهلا خيرا من اهلها ولا نقول الا ما يرضي الله اللهم ارحمها برحمتك يا رحيم ”.