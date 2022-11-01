20 لاعبا في قائمة شبان قنا استعدادا لمباراة الأسمنت

أعلن كمال الزين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أسمنت أسيوط بالجولة الرابعة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،في اللقاء الذي سيقام في تمام الثالثة عصرا بملعب الشبان المسلمين بقنا .

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

أحمد صلاح

حسن الحطاب

أحمد هارون

كريم عادل

أحمد ياسين “فلافيو “

عبدالله هاشم “عبادي”

محمود عطيتو

أحمد أسعد

أحمد الليثي

علي خليل

الأفريقي أكا

كريم سيد

مدحت رمضان

حازم كمال

إسلام عادل

أحمد جمال

أحمد محبوب

عبدالرحمن دودى

أحمد الجبلاوى

كيرليس ماهر



وكان قد حقق فريق شبان قنا الفوز بالجولة الماضية أمام فريق تليفونات بنى سويف بهدف للاشئ .

ويحتل فريق شبان قنا المركز التاسع برصيد ٤ نقاط .