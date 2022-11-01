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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطونيو جوتيريش يقدم التحية لـ الجزائر ورؤساء الدول العربية يصفقون له

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش

قدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، التحية لـ الشعب الجزائري، على كرم الضيافة، قائلا إنه يقدم أقوى تحية في هذه اللحظات التاريخية للجزائر، و"صفق الجميع له". 

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"التعاون الخليجي" وجامعة الدول العربية يبحثان عددا من القضايا المشتركة

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رئيس الجزائر: القمة تنعقد في ظروف متوترة وأزمات صعبة على العالم العربي

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة فى الجزائر، أنه سعيد بتواجده فى القمة، وعلى الجميع أن يتعامل بقيم السلام.

وأشار إلى أن هناك معاناة فى فلسطين، وأن موقف الأمم المتحدة واضح، ويجب أن يكون هناك سلام، وقيام دولة فلسطين وإسرائيلية، وكل دولة تعيش بجانب الأخرى.

ولفت إلى أن العالم يواجه انقسامات خطيرة تتطلب العمل الجماعي لتعزيز قيم السلام.

انطونيو جوتيريش الشعب الجزائري الجزائر القمة العربية الأمم المتحدة

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