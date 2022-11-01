انطونيو جوتيريش يقدم التحية لـ الجزائر ورؤساء الدول العربية يصفقون له

قدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، التحية لـ الشعب الجزائري، على كرم الضيافة، قائلا إنه يقدم أقوى تحية في هذه اللحظات التاريخية للجزائر، و"صفق الجميع له".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة فى الجزائر، أنه سعيد بتواجده فى القمة، وعلى الجميع أن يتعامل بقيم السلام.

وأشار إلى أن هناك معاناة فى فلسطين، وأن موقف الأمم المتحدة واضح، ويجب أن يكون هناك سلام، وقيام دولة فلسطين وإسرائيلية، وكل دولة تعيش بجانب الأخرى.

ولفت إلى أن العالم يواجه انقسامات خطيرة تتطلب العمل الجماعي لتعزيز قيم السلام.