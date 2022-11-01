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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العراقي همام إبراهيم يغني لكاظم الساهر والعندليب بالموسيقى العربية

همام إبراهيم
همام إبراهيم

أحيا المطرب العراقي همام إبراهيم حفلا اليوم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تنتهي فعالياته يوم ٣ نوفمبر الجاري.

 

وقدم  همام من عددا كبيرا من أغانيه منها أشهد وعلمنى حبك وآه بحبك، كما قدم عددا من أغانى الزمن الجميل منها على قد الشوق، ووحياتك يا حبيبي، وليل العاشقين، واشهد لكاظم الساهر.

 

تتوالى فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام مساء الأربعاء 2 نوفمبر 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء .

 

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير محمد منير حفلا يضم نخبة من اعماله الشهيرة .

 

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا أطفال تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو راجي المقدم يضم كوكبة من اشهر اعمال عمالقة الغناء .

 

ويقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ويسبقها فاصلاً غنائيا لكل من مي حسن ، أحمد عفت وعازف العود محمود عبد الفتاح .

همام إبراهيم سيد درويش كاظم الساهر مسرح النافورة أغاني الزمن الجميل

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