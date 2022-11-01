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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الأمطار.. نقل حفل ريهام عبد الحكيم إلى المسرح الكبير

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

قررت إدارة دار الأوبرا المصرية نقل حفل الفنانة ريهام عبد الحكيم المقرر إقامته بعد قليل إلى المسرح الكبير، بدلا من مسرح النافورة بسبب الأمطار، بدلا من مسرح النافورة. 

وتحيي الفنانة ريهام عبد الحكيم، وهمام إبراهيم، حفلا مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وتم اتخاذ قرار نقل الحفل بعد شدة الأمطار والتقلبات الجوية. 

تتوالى فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام مساء الأربعاء 2 نوفمبر 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء .

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير محمد منير حفلا يضم نخبة من أعماله الشهيرة .

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا أطفال تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو راجي المقدم يضم كوكبة من أشهر أعمال عمالقة الغناء .

ويقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ويسبقها فاصلاً غنائيا لكل من مي حسن ، أحمد عفت وعازف العود محمود عبد الفتاح .

دار الأوبرا همام إبراهيم سيد درويش مسرح النافورة دار الاوبرا المصرية

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