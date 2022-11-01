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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجري عملية الخميس.. تفاصيل حالة مديحة حمدي الصحية

مديحة حمدي
مديحة حمدي

كشفت الفنانة مديحة حمدي تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لعدة أزمات خلال الفترة الماضية، وقالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنها ستجري عملية يوم الخميس المقبل. 

 

وأوضحت مديحة حمدي في تصريحاتها، أنها عانت خلال الفترة الماضية من ألم المرارة وأزمات تطلبت إجراء الجراحة، بعد توصيات الطبيب.

 

مرض مديحة حمدي 

 

وكانت الفنانة القديرة مديحة حمدي قد أصيبت بفيروس كورونا للمرة الثانية، وخضوعها للعزل في المنزل هذه الفترة خلال شهر أغسطس الماضي.

 

وقالت الفنانة مديحة حمدي في تصريحات  لصدي البلد : أصبت بفيروس كورونا مرة أخري ولكن هذه المرة الأعراض بسيطة ولا تقارن بالإصابة الأولي ، والأمر أشبه برد البرد.

 

وتضيف مديحة حمدي : أجريت علي للفور مسحة للتأكد ولكن الغريب أن النتيجة سلبية ، ولكن تحليل صورة الدم كشفت انني مصابة بالفيروس، لذا فقد نصحني الطبيب بالعزل المنزلي احتياطيا وأتبع حاليا نظام دوائي.  

 

أعمال مديحة حمدي 

 

وأكدت الفنانة مديحة حمدي انها خاضت مجال الإنتاج التليفزيوني لما يقرب من 15 عاماً، قبل ن يتم إغلاق الشركة الخاصة بها بشكل نهائي .


وتابعت مديحة حمدي فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد : وجدت اني لدي القدرة على دخول هذا المجال، خاصة وانني خريجة كلية التجارة، لذا قمت بخوض التجربة، خاصة وأن زوجي الراحل كان يساندني مادياً لدى البنوك.

 

وأضافت مديحة حمدي: توقفت عن الاستمرار فى مجال الإنتاج التليفزيوني بعد الارتفاع الهائل فى أجور النجوم من الفنانين، فعلي سبيل المثال كانت ميزانية الأعمال تصل إلى 10 مليون ، إلا أنني وجدت أن بطل العمل يطلب 20 أو 30 مليون جنية كأجر .

مديحة حمدي العزل المنزلي فيروس كورونا الفنانة القديرة مديحة حمدي فيروس كورونا

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