متخصص: التغيرات المناخية لها تأثير كبير على الأسماك

أكد الدكتور أشرف الدكر عميد كلية الاستزراع السمكي والمعيد بجامعة العريش سابقًا، أن التغيرات المناخية يكون لها تأثير على الأسماك فى المحيطات، موضحًا أن التغيرات المناخية تعتبر تغير فى الجو، وهذا يؤثر على الجميل بالكوكب.

وأوضح أن أزمة المناخ، ناتجة عن رفع درجة حرارة الكون من نص لـ 1.5، وذلك بسبب طريقة الصناعة " الطاقة الأحفورية و غاز ثانى أكسيد الكربون، والاحتباس الحراري" التى تقوم بها الدول.

وكشف أنه لا يوجد نولة تستطيع الغلق على نفسها، لآن الكون عبارة عن قرية صغيرة، وعلى الجميع التعاون من أجل الحفاظ على المناخ.

وقال ، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، إن قطاع الثروة السمكية يشهد طفرة كبيرة منذ عام 2014، وأن الدولة قامت بعمل مشروعات علاقة خاصة بالثروة السمكية.

طفرة تكنلوجية كبيرة، وتمنى أن تصل الأهداف التى وضعتها الدولة لما هو مرجوا، وموضوع.