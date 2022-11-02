صلاح يسجل ويقود ليفربول للثأر من نابولي في دوري أبطال أوروبا

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلدفي الجولة االسادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول كان سلبيًا الأداء والنتيجة والفرص، ليظل بدون أهداف، وسط محاولة رفاق صلاح من طرف ليفربول، وزملاء كفاراتسخيليا في نابولي، على استحياء

المباراة ظلت شحيحة الفرص، مع أفضلية طفيفة لـ ليفربول الذي ظهر بشكل أفضل من الشوط الأول

واستطاع محمد صلاح تسجيل هدف أول لـ ليفربول في الدقيقة 85 من متابعة لتسديدة داروين نونيز التي تصدى لها حارس مرمى نابولي، لترتد لـ مو والذي سدد الكرة في الشباك.

وفي تكرار لسيناريو الهدف الأول، سجل الأوروجواياني داروين نونيز ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 98 من متابعة لتسديدة فيرجيل فان دايك والتي تصدى لها حارس نابولي قبل أن ترتد للاعب الريدز ليضعها في الشباك.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 15 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد نابولي عند نفس الرصيد من النقاط في الصدارة، متفوقًا بفارق الأهداف.

وكان فريق ليفربول قد خسر أمام نابولي بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جيمس ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح - كيرتس جونز - روبيرتو فيرمينو.