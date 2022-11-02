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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صديقة جيلان علاء تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: فين العروسة ؟

جيلان علاء
جيلان علاء

شاركت الفنانة الشابة جيلان علاء، متابعيها بعض من الصور التى تجمعها بصديقتها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

 

واثارت هذه الصورة جدلاً على السوشيال بسبب التشابهه الكبير بين الفنانة جيلان علاء و صديقتها وهو ما علق عليه الجمهور:فين العروسة..انتى مين فيهم".

وظهرت الفنانة الشابة جيلان علاء، باطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان زفاف اتسم بستايل الكب المطرز وهو ما تماشى مع جسمها .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة ،وقامت برفع شعرها  مع تزينه بتاج بسيط زاد من جمالها و اناقتها.


 

و تتميز جيلان برشاقتها بالرغم من سنها ولكنها تعتمد على الظهور باطلالات مبهجة و ملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التى تكشف عن جسمها الممشوق.


 

في سياق آخر، كانت شاركت الفنانة جيلان علاء كواليس مسلسل “الأنسة فرح”.


 

وتمكن مسلسل “الآنسة فرح” فى موسمه الخامس من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد بعد طرحه بأيام قليلة عبر منصة شاهد .

 

إطلالة الفنانة جيلان علاء إطلالة جيلان علاء اخر اعمال جيلان علاء

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صديقة جيلان علاء تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: فين العروسة ؟

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