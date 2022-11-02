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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

‫ظاهرة مميزة في السماء الآن.. التربيع الأول يقترن بـ "ملك الخواتم"

القمر يقترن بكوكب
القمر يقترن بكوكب زحل

بدأ القمر زيارته المسائية للكواكب، ومن السهل مشاهدته ورصده بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران بالأفق الجنوبي  في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة .

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، وصل كوكب زحل إلى التقابل مع الشمس في سماء الأرض منتصف أغسطس 2022 على مسافة 1,325,437,134 كيلومتر و مضاء بنسبة 100% بنور الشمس وقطر قرصه 18.8 ثانية قوسية و لمعانه الظاهري (+0.3) وكان أفضل وقت لرصد وتصوير الكوكب وأقماره. 

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لكن لا تزال الفرصة متاحة لرؤية الكوكب حيث سيبدو للعين المجردة كنقطة ذهبية خافته ومن خلال التلسكوب سيكون النصف الشمالي لزحل مائل باتجاهنا بحيث تميل الحلقات بزاوية 13 درجة على خط رؤيتنا من الأرض مع امكانية رؤية تيتان أكبر أقماره.

القمر يقترن بملك الخواتم

وسيصل القمر أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الأفق الجنوبي بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر،  نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر عند الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

كواكب قمر كوكب الشمس السماء

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