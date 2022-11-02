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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد غيابه عن القمة العربية.. ملك المغرب يدعو رئيس الجزائر للحوار بالرباط

لك المغرب يدعو رئيس
لك المغرب يدعو رئيس الجزائر للحوار في الرباط

دعا ملك المغرب محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة الرباط من أجل "الحوار"، بعد غيابه عن القمة العربية المنعقدة في الجزائر، حسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال بوريطة إن الملك محمد السادس أعرب عن نيته في الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، حسب وكالة "فرانس برس".

وتابع الوزير المغربي "لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تساءل في تصريحات سابقة، عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي تختتم اليوم الأربعاء "فرصة ضائعة".

وقال لعمامرة إنه "مهما كان القرار فإن الجزائر تحترم كل أشقائها فيما يتعلق بممارستهم لحقوقهم كأعضاء في جامعة الدول العربية".

وتابع "من شارك في قمة الجزائر مرحبا.. ومن فوض مسؤولا آخر نرحب به كذلك وله كل الحقوق في الكلمة والتعبير عن مواقف بلده".

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وفي حوار مع فضائية "الحدث"، قال لعمامرة إن الجزائر كانت تعتقد أن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة، قبل أن يتغير الأمر، موضحا أن الرئيس الجزائري كان سيستقبل العاهل المغربي في المطار إذا حضر القمة.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن، الاثنين، أن الملك محمد السادس، لن يحضر القمة العربية في الجزائر، بعد جدل إعلامي خلال الأيام الماضية حول حضور العاهل المغربي شخصيا للقمة.

وقال بوريطة في تصريحات لفضائية "العربية" إنه يتعذر على الملك محمد السادس حضور القمة العربية لاعتبارات إقليمية، وقد أعطى تعليمات للوفد بالعمل رغم عدم حضوره.

على جانب آخر، أشار بوريطة إلى أن "ثلث الوفد الإعلامي المغربي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح".

وأوضح أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر حاليا ، مضيفا أن القمة العربية حدث رئيسي لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك.

المغرب الجزائر ملك المغرب الملك محمد السادس تبون القمة العربية

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