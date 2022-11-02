قرار عاجل من الصين يهدد أكبر مصانع iPhone

قررت الصين إغلاق المنطقة المحيطة بأكبر مصنع iPhone في العالم، حسبما أفادت تقارير إعلامية، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" بالمدينة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن السلطات الصينية أمرت بإغلاق المنطقة المحيطة بأكبر مصنع "آيفون" في العام في مدينة تشنغتشو، ما يهدد بتقليص الشحنات بشدة.

وقالت الحكومة المحلية في بيان إن الإغلاق سيستمر حتى 9 نوفمبر، ولن يُسمح لأي مركبات بالعمل، باستثناء تلك التي تحمل الضروريات.

جاء ذلك بعدما أبلغت مدينة تشنغتشو، الثلاثاء، عن حوالي 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ95 حالة في اليوم السابق.

وأشارت الوكالة إلى أن المصنع المذكور، مسؤول عن 80% من سلاسل إنتاج iPhone 14، وأكثر من 85% من خطوط إنتاج iPhone 14 Pro، وقد يؤثر أي إضطراب في المنشأة على سلاسل توريد الهاتف حول العالم.

وفي وقت سابق، رجحت تقارير أن ينخفض إنتاج هواتف iPhone من شركة أبل في مصنع فوكسكون في شنجهاي بالصين بنسبة 30% في نوفمبر، بسبب قيود كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إنه هناك حالة من السخط داخل مصنع فوكسكون الذي يصنع أجهزة iPhone ويعمل به حوالي 200 ألف شخص، بسبب الإجراءات الصارمة للحد من انتشار "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن العديد من الموظفين فروا من المصنع، ما دفع المدن المجاورة إلى وضع خطط لعزل العمال الهاربين العائدين إلى مدنهم الأصلية.

واليوم الأربعاء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، في الصين تسجيل 2928 حالة إصابة بفيروس كورونا، منها 465 إصابة مصحوبة بأعراض و2463 بلا أعراض.