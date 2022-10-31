عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هروب العمال.. كورونا يتفشى في مصنع آيفون بالصين

غلق المصنع في الصين
غلق المصنع في الصين

هرب عدد كبير من الموظفين من أكبر مصنع لتجميع هواتف “آيفون” عن شركة آبل، في الصين، بعدما أجبر تفشي فيروس كوفيد-19 في المصنع على إغلاق المصنع بالكامل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت، يظهر فيه 10 أشخاص يقفزون على سياج خارج المصنع المملوك لشركة فوكسكون المصنعة في مدينة تشنجتشو بوسط الصين.

لكن يواصل الشعب الصيني والشركات الصينية الكفاح مع سياسة الرئيس “شي جين بينج” الصارمة لعدم انتشار كوفيد-19.

txt

اقتصاد الصين.. صناعة الاتصالات تواصل النمو بأول 9 أشهر من 2022

txt

رئيس وزراء باكستان يتوقع تعزيز العلاقات مع الصين خلال زيارته لبكين

وعلى الرغم من ذلك، فإنه ليس من الواضح عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد التي تم تحديدها في المصنع.

وفي الأسبوع الماضي ، أبلغت مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان الصينية ، عن 167 إصابة محلية، مقارنة بـ 97 حالة في الأسبوع السابق ، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

تم إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة جزئيًا نتيجة لذلك ، حيث تواصل الصين استخدام إجراءات الإغلاق الصارمة للتعامل مع كوفيد.

تفشي كوفيد-19 في مصنع بالصين

شركة “فوكسكون”، التي تعمل كمورد لشركة “آبل”ومقرها الولايات المتحدة ، لديها مئات الآلاف من العمال في المجمع الخاص بها ولم تقدم إحصاء رسميًا لعدد المصابين.

زعمت الشركة التي تتخذ من تايوان مقراً لها يوم الأحد أنها لن تمنع العمال من المغادرة، ومع ذلك ، في اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ،  يُزعم أن العمال قد صوروا وهم يهربون من الأرض ليبدأوا في المشي لمسافات طويلة إلى مسقط رأسهم في محاولة لتجنب الوقوع في وسائل النقل العام.

وقال عامل يبلغ من العمر 22 عامًا ، ولقبه شيا ، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الأمر كان فوضى عارمة، وكان هو وزملاؤه محتجزين فيها، وكشف أنه قفز مع أصدقاءه عبر سياج بلاستيكي وآخر معدني للخروج من الحرم الجامعي.

كما زعم العمال أن المنطقة المحيطة بالمصنع قد تم إغلاقها لعدة أيام، ويخضع العمال المصابون بفيروس كوفيد للاختبارات اليومية والحجر الصحي في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

الصين كوفيد “ كوفيد 19” كورونا كورونا يتفشى في الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتفقوا | الأهلي يزف بشري سارة لـ كهربا ..تفاصيل

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

أسطورة واستمتعت بالحديثه معه.. ميدو يلتقي نجم الأهلي على متن طائرة

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

ارتفاع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 31-10-2022

الكيلو بـ 1.4 مليون جنيه.. أسعار الذهب اليوم 31-10-2022

85 مليون جنيه| ميدو يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن أزمة الزمالك الحالية.. فيديو

الأرصاد: عودة موجة الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة | الطقس اليوم

ترشيحاتنا

بآيات من كتاب الله.. بدء فعاليات افتتاح الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بحضور السيسي

المنطقة المركزية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 102 شاب وفتاة

شوبير: حراسة مرمى الزمالك ستكون مناصفة بين صبحي وعواد بأمر من فيريرا

مفاجأة لكولر.. شوبير يكشف مكافآت الأهلي بعد الفوز بالسوبر

لسرقة مركبات التوك توك في القاهرة.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس سنتين

بـ نَص العقد| شوبير يعلن قيمة مكافآت كولر ولاعبي الأهلي بعد لقب السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤمنة من الهجمات السيبرانية.. صدى البلد داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

سهل وبيشبع .. طريقة عمل طاجن الفول بالبيض والخضار

مش هتصدق .. نوع لب يحمى من السرطان

نشرة المرأة| صور بيلا حديد تثير الجدل في قطر.. نوع خارق من البذور لخفض ضغط الدم بدون أدوية

فيديو

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ