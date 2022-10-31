هروب العمال.. كورونا يتفشى في مصنع آيفون بالصين

هرب عدد كبير من الموظفين من أكبر مصنع لتجميع هواتف “آيفون” عن شركة آبل، في الصين، بعدما أجبر تفشي فيروس كوفيد-19 في المصنع على إغلاق المصنع بالكامل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم تداول مقطع فيديو عبر الإنترنت، يظهر فيه 10 أشخاص يقفزون على سياج خارج المصنع المملوك لشركة فوكسكون المصنعة في مدينة تشنجتشو بوسط الصين.

لكن يواصل الشعب الصيني والشركات الصينية الكفاح مع سياسة الرئيس “شي جين بينج” الصارمة لعدم انتشار كوفيد-19.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه ليس من الواضح عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد التي تم تحديدها في المصنع.

وفي الأسبوع الماضي ، أبلغت مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان الصينية ، عن 167 إصابة محلية، مقارنة بـ 97 حالة في الأسبوع السابق ، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

تم إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة جزئيًا نتيجة لذلك ، حيث تواصل الصين استخدام إجراءات الإغلاق الصارمة للتعامل مع كوفيد.

تفشي كوفيد-19 في مصنع بالصين

شركة “فوكسكون”، التي تعمل كمورد لشركة “آبل”ومقرها الولايات المتحدة ، لديها مئات الآلاف من العمال في المجمع الخاص بها ولم تقدم إحصاء رسميًا لعدد المصابين.

زعمت الشركة التي تتخذ من تايوان مقراً لها يوم الأحد أنها لن تمنع العمال من المغادرة، ومع ذلك ، في اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ، يُزعم أن العمال قد صوروا وهم يهربون من الأرض ليبدأوا في المشي لمسافات طويلة إلى مسقط رأسهم في محاولة لتجنب الوقوع في وسائل النقل العام.

وقال عامل يبلغ من العمر 22 عامًا ، ولقبه شيا ، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن الأمر كان فوضى عارمة، وكان هو وزملاؤه محتجزين فيها، وكشف أنه قفز مع أصدقاءه عبر سياج بلاستيكي وآخر معدني للخروج من الحرم الجامعي.

كما زعم العمال أن المنطقة المحيطة بالمصنع قد تم إغلاقها لعدة أيام، ويخضع العمال المصابون بفيروس كوفيد للاختبارات اليومية والحجر الصحي في محاولة لاحتواء تفشي المرض.