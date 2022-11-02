تكدسات بـ كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الأربعاء

استعرض عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد، الحالة المرورية لأهم المحاور والطرق من داخل الغرفة المركزية للإدارة العامة لمرور الجيزة، قائلا إنه نظرًا لسقوط أمطار في بعض المناطق أمس أدى ذلك لوجود بعض المشكلات على الطرق، ولكن اليوم كل الأمور تسير على ما يرام وذلك بعد تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة.





وقال “الشندويلي” إن اليوم الأربعاء والمعروف عنه وجود بعض التكدسات المرورية وخصوًا وقت الذروة الصباحية، متابعًا أن ميدان سفنكس وكوبري 15 مايو في حالة من السيولة المرورية التامة.



وتابع أن شارع أحمد عرابي وميدان مصطفى محمود في حالة من السيولة المرورية التامة، أما بالنسبة لكوبري أكتوبر وهو الشريان المروري الذي يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة يشهد بعض من الأحجام المرورية.



وللتعرف على الحالة المرورية للمزيد من الطرق شاهد الفيديو…

