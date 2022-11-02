وفاة خال محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر

أعلن الممثل الكوميدي محمد عبد الرحمن “توتا” وفاة خاله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، دون الكشف عن تفاصيل وموعد العزاء والجنازة.

وكتب محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر عبر انستجرام وفيسبوك:" البقاء والدوام لله انتقل إلى رحمة الله تعالى خالى العميد مؤمن مجاهد ربنا يرحمه ويغفرله يارب".

وبدأ النجم محمد عبد الرحمن التحضير لأحدث مسلسلاته موعد على الغداء (اسم مؤقت)، والذي يتكون من 15 حلقة ومن المقرر أن ينافس به في سباق دراما رمضان 2023.

وعبر محمد عبد الرحمن عن حماسه لخوض تجربة العمل على المسلسل وصرح " المسلسل يجمعني لأول مرة مع المخرج كريم العدل والفنان كريم فهمي ومتحمسون لهذا التعاون، وسعيد أن يجمعنا عمل واحد وأتمنى أن يُعجب الجمهور".

ويشارك محمد عبد الرحمن بطولة المسلسل النجم كريم فهمي، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج كريم العدل وإنتاج كريم أبو ذكري، ومن المتوقع أن يعلن عن باقي أبطال العمل خلال الأيام القادمة.

وعرض مؤخرًا لمحمد عبد الرحمن في دور العرض فيلم "الدعوة عامة" الذي يشارك في بطولة النجوم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى أزمات ومشاكل.