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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تحصل على موافقة وزارة الصناعة لإقامة معرض للأثاث الدمياطي بمركز القاهرة

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

وافقت وزارة الصناعة والتجارة برئاسة المهندس أحمد سمير صالح  ،  على الطلب المقدم من النائبة رحاب موسي ، بشأن حجز صالة (٤) لإقامة معرض للأثاث الدمياطي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لدعم "مبادرة كلنا واحد " والذي يلتمس الموافقة على دعم إقامة المعرض بتخفيض القيمة الإيجارية لصالة العرض بالقدر الذي يسمح به القانون (۵۰٪) .

حيث تسلمت النائبة رحاب موسي  ،الموافقة من خلال خطاب رسمى من وزارة الصناعة  والتجارة  ، يفيد بأنه قد تمت الموافقة على إقامة المعرض بصالة (4) بنسبة خصم (۲۰٪)  ، والتوجه لمقر الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات للتنسيق في هذا الشأن .

وقد جاء رد الوزارة: أنه للإشارة إلى الطلب المزكي من سيادتكم والمقدم من محمد القصاص - عن اللجنة النقابية العمالية المهنية للعاملين بصناعة الأثاث بمحافظة دمياط - بشأن طلب حجز صاله (٤) لإقامة معرض للأثاث الدمياطي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لدعم مبادرة كلنا واحد والذي يلتمس الموافقة على دعم إقامة المعرض بتخفيض القيمة الإيجارية لصالة العرض بالقدر الذي يسمح به القانون (۵۰٪)

وأكد النائبة رحاب موسي ، أن "مبادرة كلنا واحد" تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وتستهدف المبادرة توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلي وضبط الأسواق.

وأضافت : وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار ونحن الأن فى حاجة ضرورية لمثل هذه المبادرات الوطنية التى تخدم المواطن المصري والإنتاج المصري.

وزارة الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير صالح مركز القاهرة الدولي خطاب رسمي مبادرة كلنا واحد

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