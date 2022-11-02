رغم غياب الملك.. حضور لافت لـ الزي المغربي بـ الجزائر |شاهد

بجلباب و”طربوش” فاسي، بدا الحضور المغربي لافتًا باليوم الأول للقمة العربية بالجزائر، في بطاقة استعرضت -بلا كلام- لمحة عن أصالة المملكة.

والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي يمثل الملك محمد السادس بأعمال الدورة الـ31 للقمة.

وأثناء مراسم الاستقبال، كما خلال الاجتماعات، ظهر بوريطة والوفد المرافق له، بجلباب مغربي أصيل و”طربوش” فاسي يعبر عن الأصالة المغربية.

وعلاوة على بوريطة، يضم الوفد المغربي في القمة أيضا كلاً من أحمد التازي، سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة، وعبد العالي الجاحظ، رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية.

وأمس، بدأ القادة العرب اجتماع قمة تستضيفها الجزائر وتعتبر الأولى منذ ثلاث سنوات، وتنعقد في ظل تحديات إقليمية ودولية ترفع سقف الرهانات وتغير الأولويات.