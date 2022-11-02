بعد دخولها المستشفى.. تيسير فهمي لصدى البلد: أنا بخير وفي المنزل الآن

كشفت الفنانة القديرة تيسير فهمي تفاصيل حالتها الصحية بعد خروجها من المستشفى أمس.

وقالت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لصدى البلد: خرجت من المستشفى خلال الساعات الماضية وحاليا في منزلي أستكمل العلاج، وحتي الآن لا يوجد سبب محدد للتعب الذي شعرت به إلا أن الأطباء أجروا بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان علي صحتي .

وأضافت تيسير فهمي: الأطباء حرصوا على أن أجري بعض الفحوصات الطبية الهامة ليستبعدوا الأمور الصحية الخطيرة وجاءت النتيجة مطمئنة، وهناك بعض نتائج الفحوصات لم تظهر بعد.

نشرت الفنانة تيسير فهمى ، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها إلى أزمة صحية شديدة الأيام الماضة.

وقالت تيسير فهمى : "أشكر كل صديق وصديقه تكرموا بالدعاء لي بالشفاء، لقد غادرت المستشفى واستكمل علاجي بالمنزل وربنا يشفي كل مريض ويبعد عنكم كل شيء وحش ويمتعكم بالصحة والعافية”.

وكان قد تم نقل تيسير فهمى، إلى المستشفى منذ أيام بسبب تعرضها الى وعكة صحية مفاجأة حيث اكتفت بالإعلان عبر صفحتها على فيسبوك وعلقت بكلمة واحدة “ادعولى”.