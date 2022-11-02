التعاون الدولي: إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل على هامش قمة المناخ

أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال فعاليات "يوم التمويل"، الذي سيتم تنظيمه ضمن فعاليات قمة المناخ المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وأوضحت أن فعاليات "يوم التمويل"، ستشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص.

كانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت عملية مشاورات موسعة بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، بهدف إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعمل على وضع إطار عملي لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة.

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF

يُذكر أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، في نسخته الثانية واجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، الذي تم تنظيمه بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، كان بمثابة التمهيد لـ"يوم التمويل"، حيث أن المخرجات والتوصيات التي نتجت عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ستكون محور نقاش هام خلال "يوم التمويل" بهدف الاستفادة منها في دفع جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر في قارة أفر