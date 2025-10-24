شيرين رضا بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة شيرين رضا ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وظهرت شيرين رضا ، باطلالة جريئة مرتدية ملابس البحر .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين رضا في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وكانت قد حلت الفنانة شيرين رضا ، والفنان مينا مسعود ، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وكشفت الفنانة شيرين رضا، كواليس بداية مشوارها الفني عن طريق الإعلانات، قائلة:" بدأت تصوير إعلانات منذ أن كان عمري 11 سنة ".

وقالت شيرين رضا :" أول إعلان ليا كان عندي 11 سنة وكنت بسقف للحمامات على البحر ".

وتابعت شيرين رضا :" والدي كان بيحب التصوير بشكل كبير ووالدي كان بيحب يصورني بالكاميرا الخاصة به واتعودت على الكاميرا منذ الصغر ومكنتش خايفة منها".

واكملت شيرين رضا:" الجمال نعمة كبيرة ودي هدية من ربنا ليا وأبويا قالي إنتي حلوة وهيحصلك مشاكل بسبب حلاوتك ".