عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلحقوا القدس.. الرئيس الفلسطيني يناشد القادة العرب: إسرائيل تحاول تهويد الأقصى والقيامة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني وهو يواجه المحتل وسياساته العنصرية بكل صمود وتحدٍ ينتظر من أشقائه وقوفهم معه اليوم من خلال تفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين.

 وأضاف “عباس” خلال كلمته في القمة العربية بالجزائر والمُذاعة عبر فضائية “صدى البلد”، أن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، مؤكدًا أن القدس تتعرض اليوم لأشرس حملة إسرائيلية لتهويدها “يردون أن يهودوا القدس والأقصى”.


وناشد الرئيس الفلسطيني: الحقوا القدس .. الأقصى والقيامة سيهويدان.. الحقوا القدس.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأقصى فلسطين القادة العرب الشعب الفلسطيني دولة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من إمام عاشور بعد استبعاده من قائمة الزمالك والهجوم عليه

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

هيرجع لأسعار زمان.. البيض يتراجع في الأسواق والكرتونة تسجل رقما جديدا

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ترشيحاتنا

مجلس الذهب العالمي: 10.5 طن حجم مشتريات المصريين من المعدن خلال 9 أشهر

على هامش القمة العربية بالجزائر.. السيسي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني

الكنز طالب روح.. شخصان يقتلان آخر فى مدق جبلى للبحث عن آثار

سيدات يغزلن بيد من حرير.. كيف قهرت فلاحات قرية مصرية الفقر بصناعة السجاد| فيديو

مونديال قطر.. أوكرانيا تطالب فيفا بمنع إيران من المشاركة في كأس العالم

مواجهة التحديات.. نص كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية 31 بالجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوى خطاب بالشيشة في كواليس رمضان كريم 2

الحياة ما بين المستشفى والهالوين|هل قبَّلت شاكيرا قدم والدها من أجل الشو؟

ليس سرطانا.. السبب الحقيقي لوفاة الشيف أسامة السيد

بعد التنمر عليها.. صور آثارت الجدل لـ هيفاء وهبي

فيديو

الدولار يتجاوز الـ24 جنيها وارتفاع أسعار الذهب.. شاهد

رفع حالة الاستعداد.. تحذير جديد من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأمطار

وصول الفرقاطة العزيز من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية

وزير الدفاع يشهد المشروع صمود - 2 لقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ