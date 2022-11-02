إلحقوا القدس.. الرئيس الفلسطيني يناشد القادة العرب: إسرائيل تحاول تهويد الأقصى والقيامة

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الشعب الفلسطيني وهو يواجه المحتل وسياساته العنصرية بكل صمود وتحدٍ ينتظر من أشقائه وقوفهم معه اليوم من خلال تفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين.



وأضاف “عباس” خلال كلمته في القمة العربية بالجزائر والمُذاعة عبر فضائية “صدى البلد”، أن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية، مؤكدًا أن القدس تتعرض اليوم لأشرس حملة إسرائيلية لتهويدها “يردون أن يهودوا القدس والأقصى”.





وناشد الرئيس الفلسطيني: الحقوا القدس .. الأقصى والقيامة سيهويدان.. الحقوا القدس.