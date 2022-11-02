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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموسيقار فتحي سلامة يلتقي محمد منير قبل حفله اليوم بدار الأوبرا

محمد منير وفتحي سلامة
محمد منير وفتحي سلامة

التقى الفنان محمد منير مع الموسيقار فتحي سلامة قبل ساعات من انطلاق حفله مساء اليوم، على مسرح دار الأوبرا المصرية في الليلة قبل الأخيرة لمهرجان الموسيقى العربية. 

فتحي سلامة هو مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو شهير، وقدم مؤلفات وألحان شهيرة طوال مشواره الفني، وقدم مع محمد منير ثنائيا ناجحا. 

وتتوالى فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام مساء الأربعاء 2 نوفمبر 3 حفلات بالقاهرة والاسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء .

فعلى مسرح النافورة يقدم الفنان الكبير محمد منير حفلا يضم نخبة من اعماله الشهيرة .

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم اوركسترا أطفال تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا بقيادة المايسترو راجي المقدم يضم كوكبة من اشهر اعمال عمالقة الغناء .

ويقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلا للفنانة المغربية جنات بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ويسبقها فاصلاً غنائيا لكل من مي حسن ، أحمد عفت وعازف العود محمود عبد الفتاح . 

محمد منير دار الأوبرا سيد درويش دار الاوبرا المصرية فتحي سلامة

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