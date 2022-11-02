رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن تراجعه عن المشاركة في قمة المناخ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلغاء حضوره لـ قمة المناخ "COP27" في مصر الأسبوع المقبل والتي سيقام في مدينة شرم الشيخ، وفقا لوكالة الأنباء رويترز.

وعلى جانب آخر، قرر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، بشكل نهائي حضور قمة المناخ "COP27" في مصر، بعد أنباء عن عدم مشاركته.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، أنه سيحضر قمة المناخ التي تستضيفها مصر، في خطوة قد تجبر خليفته ريشي سوناك على العودة عن قراره بعدم الحضور.

وقال جونسون لشبكة "سكاي نيوز"، في أول مقابلة له منذ استقالته من رئاسة الوزراء في سبتمبر الماضي، إنه تلقى "دعوة من مصر" لحضور "كوب 27" في شرم الشيخ.

وأكد رئيس وزراء بريطانيا السابق أنه "سعيد جدًا" بالدعوة لأن لديه "اهتمامًا خاصًا" بقضية المناخ، خاصة بعد استضافة مدينة جلاسكو الاسكتلندية للقمة العام الماضي؛ حسبما أفادت تقارير إعلامية.

ووصف جونسون القمة التي تبحث في الحد من الانبعاثات في العالم بأنها "نجاح عالمي رائع حقق قدرا هائلا من الخير للكوكب".