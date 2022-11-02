وقف التدخل في الشئون العربية غير قابل للمساومة.. أبرز تصريحات السيسى بالقمة العربية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء كلمته فى القمة العربية بالجزائر وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى .

السيسى: أمننا القومى العربى لا يتجزأ.. ويرتبط بمفهوم الدولة الوطنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “ما أحوجنا اليوم لاستذكار محطات تذكرنا بمستقبل الأجيال القادمة، وتاريخ أمتنا العربية وما شهدته من أحداث”، مؤكدا أن عدم الاستقرار فى دول المشرق العربى أو فلسطين تمتد آثاره للمغرب العربى.

وأكد “السيسى”، خلال كلمته بالقمة العربية، أن “أمننا القومى العربى لا يتجزأ، ويرتبط فى مجمله بمفهوم الدولة الوطنية، وبات الشارع العربى يتساءل حول الأسباب التى تعيق تحقيق التكامل العربى ولحاقنا بركب الأمم الأكثر تقدما” .



السيسي بالقمة العربية: علينا تبني مقاربة مشتركة تهدف لتعزيز قدراتنا الجماعية لمواجهة الأزمات



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “من واقع الترابط الفعلي ومن حجم التحديات والضغوط الراهنة الذي يفوق قدرة أى دولة يتعين علينا تبني مقاربة مشتركة وشاملة تهدف إلى تعزيز قدراتنا الجماعية على مواجهة كل الأزمات”.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه يجب تعزيز قدراتنا الجماعية استنادًا على أسس واضحة تقوم على تكريس مفهوم الوطن العربي الجامع من ناحية، والدولة الوطنية ودعم دول مؤسساتها الدستورية من ناحية أخري.

السيسي: الامتناع عن التدخل في الشئون العربية غير قابل للمساومة وملزم للجميع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن احترام سيادة الدول وتحقيق المنفعة المتبادلة وحسن الجوار والامتناع الكامل عن التدخل في الشئون العربية، هي مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، مؤكدًا أن مصر تظل طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية فيما بين الدول العربية على ما يجمعها من تاريخ مشترك والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

وأضاف “السيسي”، خلال كلمته في القمة العربية الـ 31 بالجزائر، أن تكامل القدرات المتباينة ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتا الطاقة والغذاء، بل سيوفر الحماية الرئيسية من الاستقطاب الدولي الآخذ في التصاعد في الفترة الأخيرة.



السيسي للشعوب العربية: ثقوا في أمتنا فهي تمتلك المقومات لمستقبل أفضل



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة للشعوب العربية، قائلًا:" ثقوا في أمتنا العربية فهي صاحبة تاريخ عريق وإسهام حضاري ثري ممتد ومازالت تمتلك المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا وعلى رأسها عزيمتكم و عقولكم وسواعدكم.. و ثقوا دومًا أن مصر ستضع نصب أعينها تماسك الكيان العربي وصونه وحمايته".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن احترام سيادة الدول وتحقيق المنفعة المتبادلة وحسن الجوار والامتناع الكامل عن التدخل في الشئون العربية مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، مؤكدًا أن مصر تظل طامحة وراغبة في تحقيق شراكة فعلية فيما بين الدول العربية على ما يجمعها من تاريخ مشترك والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.

السيسي بالقمة العربية: أتطلع لاستقبالكم في شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بالقمة العربية بالجزائر: “لا ينفصل تحدي الأمن المائي عن تحديات أخرى تواجهها المنطقة، وفى مقدمتها تغير المناخ والذى أصبح واقعا مفروضا على العالم”.

واغتنم الرئيس السيسي الفرصة بتواجده اليوم بالقمة العربية، قائلا: “أعرب عن تطلعي لاستقبالكم فى مصر يومي 7 و8 نوفمبر 2022 بقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، لتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية أكثر استدامة لصالحنا جميعا”.



الأرض مقابل السلام.. السيسي: استرجاع الحقوق الفلسطينية ستظل المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قدرتنا على العمل الجماعى فى تسوية القضية الفلسطينية واسترجاع الحقوق الفلسطينية كانت تاريخية وستظل المعيار الحقيقى لمدى تماسكنا، كما تظل المبادرة العربية للسلام تجسيدًا لهذا التماسك ورؤيتنا العربية إزاء الحل العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام بما يكفل إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .



وأضاف "السيسى" خلال كلمته بالقمة العربية، أننا مازلنا نحتاج لمزيد من العمل العربى الجماعى فى التعامل مع الأزمات الجديدة التى جاءت لاحقة على القضية الفلسطينية فى ليبيا، سوريا ، اليمن ، السودان .