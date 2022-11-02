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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يعزز تواجده باستاد السويس لتأمين مباراة الأهلى والداخلية

فريق الأهلى
فريق الأهلى

عزز رجال الأمن تواجدهم باستاد السويس الجديد، لتأمين مباراة الأهلى والداخلية فى الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول الجماهير للمدرجات، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويفتقد الأهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى في مباراة الداخلية للإصابة، بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف.

وتنقل قناة “أون تايم سبورتس” مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الدوري الممتاز السويس الأهلى الداخلية مسابقة الدوري الممتاز رجال الأمن

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