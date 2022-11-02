السفير الإيطالي بالقاهرة: إنشاء برنامج لتدريس لغتنا وثقافتنا بآداب الإسكندرية

أعلن ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة، إمكانية البدء في إنشاء برنامج لتدريس اللغة والثقافة الإيطالية بكلية الآداب بما يسهم في نشر ثقافة البلدين.

وخلال للقاءه مع رئيس جامعة الإسكندرية، دكتور عبدالعزيز قنصوة، أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة مع الجامعات المصرية ولاسيما جامعة الإسكندرية بموقعها الفريد وتاريخها العريق.



وأشار إلى إمكانية تفعيل التعاون للعديد من البرامج الأكاديمية إعتباراً من العام الأكاديمي القادم وعقد اجتماعات لاحقة لبحث تنفيذ اقتراحات التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء إتفاقيات التعاون الموقعة بين جامعة الإسكندرية والجامعات الإيطالية فى كاتانيا وروما وميلانو ونابولى وكارارا وسبل تعزيز التعاون من خلال هذه الإتفاقيات، وكذلك الإتفاقيات التي تحت التوقيع وعددها ٨ إتفاقيات بما يعزز التعاون الأكاديمي بين جامعة الأسكندرية والجامعات الإيطالية والذي يمكن ان يمتد لإحياء بعض المشروعات ذات الإرث الحضاري المصري الروماني اليوناني من خلال التعاون بين الجهات الأكاديميه والحكومية.

شهد اللقاء حضور نواب رئيس الجامعة، وماريو دى باسكوالى قنصل إيطاليا الفخرى بالإسكندرية، والسيدة ماريا لاروتشا مستشار السفارة الإيطالية، والسادة عمداء كليات الهندسة والعلوم وطب الأسنان والفنون الجميلة والتمريض ومعهد الدراسات العليا والبحوث، ومسئولى مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.