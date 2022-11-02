بالجامعات والقرى والمراكز| جولات مكوكية ومقترحات إبداعية.. التنسيقية تواصل جلساتها المكثفة لدعم الحوار الوطني بالمحافظات

للتعريف بالحوار الوطني.. نائب التنسيقية يلتقي أهالي قرية "جزاية" بالجيزة



بحضور غادة علي ونادر مصطفى وأحمد فتحي ومحمد عمارة.. ندوة بجامعة القاهرة ضمن جولات دعم الحوار الوطني

التنسيقية تعقد جلسة نقاشية مع أهالي سمنود حول الحوار الوطني



تطبيقا لشعار سياسة بمفهوم جديد.. أظهر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة استعداد فائقة من أجل دعم الحوار الوطني بجميع المحافظات، عن طريق عقد جلسات مجتمعية مع الأهالي للتعريف بأهمية الحوار الوطني وضرورة المشاركة به من منطلق أنه جاء من أجل المواطن والارتقاء بحياته.

وتواصل تنسيقية الأحزاب إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين في القرى والمحافظات والجامعات لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بجميع محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع جميع الاتجاهات. ‏

عقد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لقاءا جماهيريا مع أهالي قرية جزاية بدائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لمناقشة مشاكلهم والتعرف على مطالبهم، وذلك في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتعريف بالحوار الوطني.

وخلال اللقاء، استمع النائب أحمد رمزي، إلى أبرز المشكلات التي تواجه أهالي القرية، من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ووصلات الغاز الطبيعي، كما استمع إلى مطالب الأهالي بضرورة تطوير الطرق ومدارس القرية وتوفير وسائل المواصلات.

وعرّف النائب أحمد رمزي، أهالي القرية بالحوار الوطني وأهدافه، مؤكدًا أنه يمثل أهمية كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة، ويعبر بشكل جاد عن مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن التنسيقية تقوم برفع مطالب الأهالي ومشاكلهم لمناقشتها في الحوار الوطني وصياغتها في توصيات ورفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتطرق النائب أحمد رمزي، إلى ملف التصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء الجديدة، مؤكدًا أن الحوار الوطني يضع قانون الإدارة المحلية ضمن أولوياته، كما أن ملف التصالح في مخالفات واشتراطات البناء سوف يتم مناقشته ضمن جلسات الحوار الوطني للخروج بتوصيات تسهم في تحقيق المصلحة العامة.

وواصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات الحوار الوطني، حيث شارك وفد من التنسيقية في ندوة بعنوان "مسيرة العمل المناخي من ستوك هولهم إلي شرم الشيخ"، بمقر كلية التجارة بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وحضور الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة.

وشرحت النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهداف التنسيقية وتشكيلها، لافتة إلى أنهم متواجدين وسط الشباب ليكونوا جسورا بين أفكارهم وبين دوائر صنع القرار في كافة القضايا وخاصة المطروحة للحوار الوطني.



كما تحدثت النائبة غادة على عن جهود الحكومة استعدادا لمؤتمر المناخ cop 27، وجهود وزارة الخارجية في الإعداد لهذه القمة.

من جانبه، أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن محاور الحوار الوطني تستهدف بحث الشكاوى والمقترحات التي وردت إلي الأمانة الفنية من كافة المواطنين والفئات، مطالبا طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة بضرورة تكثيف مشاركتهم فى الأنشطة الطلابية.



ودعا النائب أحمد فتحي، طلاب كلية التجارة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطني وإبداء وجهات نظرهم ومقترحاتهم.

بدوره، أكد النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين الشباب.



وأوضح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك دول تدفع مليارات لنشر ثقافة اللاوعي، وهدم المجتمعات، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في نشر الوعي.



وأشاد النائب نادر مصطفى، بإطلاق قناة القاهرة الإخبارية، لتكون "ميكرفون مصر حول العالم"، وفى كافة المحافل الدولية, كما أشاد بالحوار الوطني، موضحا أنه يستهدف الاستماع للمشاكل وإيجاد حلول.

وأكد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تغيير حياة 60 مليون مواطن مصري، وتطوير قرى الريف المصري وكذلك الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين .

وأوضح النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن قمة المناخ cop 27 تستهدف تكاتف الجهود الدولية لخفض نسبة الانبعاثات، التي تؤدي للتغيرات المناخية، موضحا أن هناك عدد من المدن حول العالم مهددة بالغرق والاختفاء بسبب التغيرات المناخية منها مدينة الاسكندرية، كما أشاد باستعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 .



وأكد عزمي، أن استضافة مصر لقمة المناخ، تؤكد مدى قوة الدولة المصرية واقتصادها الوطني، مستطردا: "نأمل أن يحقق المؤتمر المرجو منه فى خفض نسب الانبعاثات والتصدى لقضية التغيرات المناخية".

وفى ختام اللقاء، كرم عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشاركين فى اللقاء.

عقد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول الحوار الوطني، بحضور عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والسياسية والأهالي بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، وذلك في إطار الجلسات الحوارية التي تنظمها التنسيقية لشرح محاور الحوار الوطني والقضايا التي يتناولها، حرصاً من التنسيقية على الاستماع إلى وجهات نظر المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم ومطالبهم.



وأكد النائب أحمد القناوي، خلال اللقاء، على أن التنسيقية تعقد جلسات استماع وندوات نقاشية وصالونات سياسية في كل ربوع مصر، رغبة في نقل نبض الشارع بآماله وطموحاته وشكاواه وتحدياته للجان الحوار الوطني في محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور لطرح ومناقشة القضايا التي تهم الشارع السمنودي، ومن أبرز القضايا التي أثاروها خلال اللقاء، مشكلة ارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق وضعف الخدمات وعدم رصف بعض الطرق والشوارع وأزمة التوك توك وتكدس المدارس وضعف الخدمات الصحية، وغيرها من الموضوعات.



ووعد النائب أحمد القناوي أهالي سمنود، بالعمل على حل بعض القضايا المحلية التي طرحها الحضور .