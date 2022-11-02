محافظ بورسعيد: الحوار الوطني يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطار الحوار الوطني بمحافظات مصر، وذلك بحضور النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ و النائب احمد فتحي، عضو مجلس النواب - مقرر لجنة الشباب بمجلس أمناء الحوار الوطني والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، والنائب خالد بدوي عضو مجلس النواب و المهندس أحمد صبري مسئول تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين وأعضاء شباب التنسيقية مصطفى جبر وإسلام زيدان وإبرام عبدالمسيح والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وعدد كبير من الشباب وطلاب الجامعات والمدارس وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

محافظ بورسعيد شباب مصر واعي ومدرك ونواجه حاليا معركة وعي

في بداية اللقاء، رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشباب تنسيقية الاحزاب والسياسيين ، معربا عن فخره بجهودهم في الحوار الوطني، و زيارة ٢٧ محافظة للتعرف على المشكلات وآراء المواطن على أرض الواقع، فضلا عن وضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن ، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

محافظ بورسعيد الحوار الوطني يستهدف التعرف على ٱراء ومقترحات الشباب على أرض الواقع وتبادل الرؤى في جميع المجالات

وأكد محافظ بورسعيد أن الحوار الوطني يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل، مشيرا لفخره بالقامات الشبابية في الاحزاب وتنسيقية االشباب، وشباب الجامعات، قائلا أن هؤلاء الشباب هم الذين يستكملون خطة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

وتطرق المحافظ، للحديث عن ما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام ٢٠١٤، من إنجازات بداية من حفر قناة السويس الجديدة، و كيفية التفاف الشعب حول قيادته السياسية في هذا التوقيت لإنجاز هذا المشروع في وقت قياسي ، فضلا عن مواصلة مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة أكبر ميناء محوري و أنفاق ٣ يوليو، والتي تعد كبرى المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، كما لفت إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع الأساس والبنية التحتية في كافة المجالات، و تم اقامة مدن جديدة ومنظومة غير مسبوقة من الطرق والكباري تكلفت مليارات الجنيهات، وذلك من أجل مستقبل الشباب.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

ووجه محافظ بورسعيد رسالة للشباب قائلا " انتم المستقبل.. ولابد من إدارة الحوار والنقاش للتعرف على خطط الدولة وفقا للامكانيات المتاحة "، لافتا أن الحوار يجمع الشباب والسياسيين وذوي الخبرة، للتعرف على خطط وجهود الدولة المصرية لأننا جميعا شركاء الوطن، مشيرا أن الحلقة النقاشية تستهدف التعرف على ٱراء الشباب على أرض الواقع لنقلها للقيادة السياسية، وتبادل الرؤى السياسية، موجها الشباب لاستغلال هذه الحلقة النقاشية في الاستفادة من خبراء تنسيقية شباب الاحزاب.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

وأكد محافظ بورسعيد أننا نشهد حاليا معركة وعي والتي تمثل أخد عناصر الأمن القومي ، وذلك نتيجة حروب الجيل الرابع والتي تستهدف تضليل وتخريب العقول، و تعطيل مسيرة التنمية، قائلا أن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة المصرية، من خلال إقامة المصانع، و المدن الجديدة ، والتوسع في زراعة أراضي جديدة، وإقامة بنية تحتية، و فتح مجالات عمل للشباب متعددة ، وأشار أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة وعملت على توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين ، لافتا أن تنمية الصناعة جاء نتيجة إقامة مشروعات عملاقة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات حقل ظهر و البنية التحتية والتحول الرقمي،.. الخ.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

ولفت محافظ بورسعيد أن الرئيس وجه بتحصين أبناءنا من خلال الحوار الوطني منوها أننا حاليا نشهد معركة وعي، بالتزامن مع إقامة حدثا عالميا خلال شهر نوفمبر والذي يجمع كافة دول العالم، و يؤكد على صقل مصر السياسي والاقتصادي وتأثيرها الدولي ، وقال ان الرئيس جعلنا نعمل على مدار ال ٢٤ ساعة لخدمة المواطن اولا.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

النائب أحمد فتحي الحوار الوطني بمثابة حلقة وصل بين الشباب والقيادة السياسية

وخلال كلمته، وجه النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب - مقرر لجنة الشباب بمجلس أمناء الحوار الوطني، كافة الشكر للمحافظ على رعاية و إقامة الحوار الوطني بمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

النائب أحمد فتحي سنتعرف على ٱراء ومقترحات الشباب في جميع المجالات ونعمل على نقلها للقيادة السياسية

وأكد النائب احمد فتحى أن المؤتمر يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة تشمل جميع الفئات والقوى السياسية والطبيعية لتوسيع قاعدة المشاركة ، مشيرا إلى أن الهدف من الندوة لتعزيز التواصل والاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات والرؤى بكل شفافية وإيصالها بكل أمانة إلى إدارة الحوار الوطني للوقوف على هذه المشكلات وتلك الرؤى والمقترحات ووضعها في الاعتبار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته للحوار الوطني، وتوجيهاته بالاهتمام بكل الأفكار والمقترحات في كافة القطاعات

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

واستعرض النائب أحمد فتحي، شرحا موجزا حول بداية نشأة الحوار الوطني والذي جاء وفقا لتوجيهات الرئيس في أبريل الماضي، والذي أعلن من خلاله ترحيبه بمشاركة كافة فئات وتيارات المجتمع.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لشباب تنسيقية الأحزاب على جهودهم المثمرة في ملف الحوار الوطني بمحافظات مصر

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من قبل كافة الفئات المجتمعية المشاركة والذين بادروا بالاشتراك في النقاش وطرح العديد من الموضوعات والقضايا والمشاكل في العديد من القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية ويأتي ذلك بالإضافة لفتح باب الحوار للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين والتحديات التي تواجههم، والتطرق لبعض المحاور والموضوعات مثل أهمية العمل العام، وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.