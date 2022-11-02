طرح 150 طن أرز تصرف على البطاقات التموينية بسعر 10.5 للكيلو ببورسعيد

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على توافر كافة السلع التموينية لدى البدالين التموينين لتلبية احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية لصرف مقررات شهر نوفمبر .



وأضاف وكيل تموين بورسعيد أنه تم طرح كمية تقدر ب 150 طن من الأرز التموينى بسعر 10.5 يصرف على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر .

وأفاد وكيل تموين بورسعيد أن المديرية اتخذت كافة التدابير الخاصة بصرف المقررات التموينية المدعمة لـ 164 ألف أسرة بورسعيدية من أصحاب البطاقات التموينية الذكيه .

وشدد وكيل تموين بورسعيد على أنه سيتم صرف المقررات من خلال 81 بدالا تموينيا و 24 فرع لمشروع جمعيتي،



وأكد ثابت على استمرار الدفع بالسيارات المتنقلة التى تجوب الميادين العامة لبيع الأرز بسعر 15 جنية للكيلو .

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