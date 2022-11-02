عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح 150 طن أرز تصرف على البطاقات التموينية بسعر 10.5 للكيلو ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على توافر كافة السلع التموينية لدى البدالين التموينين لتلبية احتياجات المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية لصرف مقررات شهر نوفمبر .

وأضاف وكيل تموين بورسعيد أنه تم طرح كمية تقدر ب 150 طن من الأرز التموينى بسعر 10.5 يصرف على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر .

وأفاد وكيل تموين بورسعيد  أن المديرية اتخذت كافة التدابير الخاصة بصرف المقررات التموينية المدعمة لـ 164 ألف أسرة بورسعيدية من أصحاب البطاقات التموينية الذكيه .

وكيل تعليم بورسعيد تحذر من حروب الجيل الخامس

ورشة عمل لاكتشاف الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية لرياض أطفال بورسعيد

وشدد وكيل تموين بورسعيد على أنه سيتم صرف المقررات من خلال 81 بدالا تموينيا و 24 فرع لمشروع جمعيتي، 

وأكد ثابت على استمرار الدفع بالسيارات المتنقلة التى تجوب الميادين العامة لبيع الأرز بسعر 15 جنية للكيلو  .
.

بورسعيد أخبار تموين بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد البطاقات التموينية السلع التموينية محافظة بورسعيد أصحاب البطاقات التموينية احتياجات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق 10 صواريخ.. وجارتها الجنوبية تستعد للرد

لأول مرة.. صواريخ كوريا الشمالية تقترب من جارتها الجنوبية.. وتحذير عاجل للسكان

خمسة أمور يكمن فيهن الخير.. اعرف أبواب العمل الصالح

هتعرفوا قيمة الأهلي في عصر بيبو.. فرج عامر يوجه رسالة للجمهور

وزيرة الهجرة: نعمل على «تطبيق» لتفعيل التواصل الكامل مع المصريين بالخارج

نتنياهو عن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي: نقترب من تحقيق انتصار كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

اللبن والكرفس أبرزها.. مشروبات للرجال تعزز القدرة الجنسية

بعد رجوعها من شهر العسل.. سالى عبد السلام بلوك جريء|شاهد

صديقة جيلان علاء تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: فين العروسة ؟

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ