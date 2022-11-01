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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل لاكتشاف الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية لرياض أطفال بورسعيد

ورشة عمل لاكتشاف
ورشة عمل لاكتشاف الاطفال الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ورشة عمل لاكتشاف الاطفال الموهوبين في فرع الابتكارات العلمية لتوجيه عام رياض الأطفال وذلك بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة للغات.

ورشة عمل لاكتشاف الاطفال الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية لرياض أطفال بورسعيد 
ورشة عمل لاكتشاف الاطفال الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية لرياض أطفال بورسعيد 

وقالت وكيل الوزارة أن ورشة العمل التي ينظمها توجيه عام رياض الأطفال تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عبارة عن نماذج محاكاة لتبسيط العلوم للأطفال وذلك في اطار استعدادات تعليم بورسعيد لتسجيل أعمال الاطفال فى مسابقة جائزة المبدع الصغير التى تم اطلاقها تحت رعاية السيدة  حرم رئيس الجمهورية.
 

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ورشة عمل لاكتشاف الاطفال الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية لرياض أطفال بورسعيد 


كما تابعت الدكتورة هالة عبد السلام إمتحانات الشهر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمدرسة مشددة على أهمية متابعة وتقييم أداء الطلاب بصورة دورية مما يسهل عملية التقويم النهائى وتحديد مستوى الطالب.

 

ورشة عمل لاكتشاف الاطفال الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية لرياض أطفال بورسعيد 
ورشة عمل لاكتشاف الاطفال الموهوبين بفرع الابتكارات العلمية لرياض أطفال بورسعيد 
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