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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد تحذر من حروب الجيل الخامس

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تحذر من حروب الجيل الخامس

حذرت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد الطلاب من الجيل الجديد من الحروب وهو حروب الجيل الخامس التي تستهدف العقول والأفكار فلم يعد هناك داع لاستخدام الأسلحة التقليدية طالما هناك طرق أخرى تدمر عقول الشباب الذين هم حاضر الدولة ومستقبلها.

 

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن العالم الافتراضى على مواقع التواصل الاجتماعي هو أكبر تحد أمام جيل الشباب الحالي لأنه يقوم برسم عالم غير صادق موجهة الطلاب بالحصول على المعلومات من مصادر موثوق فيها مثل بنك المعرفة المصري.

وكيل تعليم بورسعيد تحذر من حروب الجيل الخامس

هذا وشهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم مراسم تنصيب اتحاد طلاب مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.

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وكيل تعليم بورسعيد تحذر من حروب الجيل الخامس

وأعربت وكيل الوزارة عن سعادتها بحضور هذه الفاعلية لافتة إلى أن اتحاد الطلاب ماهو إلا نموذجا مصغرا من إدارة الدولة ومحاكاة للمجالس النيابية حيث يبدأ الالتزام والانضباط والإحساس بالمسئولية.

وكيل تعليم بورسعيد تحذر من حروب الجيل الخامس

ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام جميع الطلاب إلى ضرورة معاونة زملائهم المنتخبين لتوصيل كل مشاكلهم وطلباتهم إلى إدارة المدرسة من خلال القنوات الشرعية وهذا هو الهدف الأسمى من اجراء هذه الانتخابات.

وكيل تعليم بورسعيد تحذر من حروب الجيل الخامس
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