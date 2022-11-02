ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها في الدقهلية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر الغير مرخصة بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط شاب عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش " 11 قطعة صغيرة ملفوفة بورق الالمونيوم " و3 طربة حشيش قبل قيامه بترويجها علي عملائة بالمنصورة بالدقهلية.

حيث وردت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات والاسلحة والذخائر الغير مرخصة بمنطقة شرق الدلتا، عن قيام أحد العاطلين ويدعي " رحيم .أ. ع" 17عاما، ومقيم بمنطقة جديله دائرة قسم ثان المنصورة،بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، واستعدادة لتسليم كمية من المخدرات علي عملائة بالمنصورة.

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تم اعداد مأمورية ضبطيه بقيادة العقيد عمر عبد المتعال، المفتش بالادارة بمنطقة شرق الدلتا، وضبط المتحري عنه بشارع قاعود بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة، وبحوزته شنطة يد سوداء صغيرة الحجم وبداخلها" 11 قطعة صغيرة لمخدر الحشيش ملفوفة بورق الالمونيوم " ، و3 طربة حشيش .

وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.