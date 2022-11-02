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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مهرجان الموسيقي.. محمد منير يفتتح حفله بـ هلا هلا ويوجه رسالة لجمهوره

منير
منير

أفتتح الكينج محمد منير حفله ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ال31 بأغنية "هيلا هيلا" وسط ترحيب كبير من الحاضرين.  

 

وسكر منير القائمين عل مهرجان الموسيقى العربية وقال لجمهوره:" انا بتنفسكم انتم جمهوري الحبيب".   

 

ومن المقرر أن يشدو محمد منير، في الحفل بأغنيات «شتا» و«أبو الطاقية» و«حارة السقايين» و«صفصافة» و«وسط الدايرة» و«الكون كله بيدور»، و«حتى حتى» و«ياعروسة النيل» و«حرية» و«علي صوتك» و«للي» و«علموني عينيكي» و«حدوتة مصرية» و«الرزق على اللهكان».

 

وكانت قد انقضت الليلة 13 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 واقيمت على مسرح الاوبرا الكبير ، وخلالها  قضى الجمهور سهرة فى عالم الطرب الساحر .  

 

فبين الهامات تراث الطرب والابداع المعاصر تغنت الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي بمجموعة من الاعمال المميزة كان منها القلب ولا العين ، سألوني الناس ، بانوراما من اعمال وردة ، كل الكلام ، أنا قلبي دليلي ، قبل ما انام ، يا تمر حنة ، شكله طيب ، خاتم سليمان ، فيها حاجه حلوة واروح لمين .   

سبقها فاصلاً غنائيا للنجم العراقي همام إبراهيم وجه خلاله رسالة حب من العراق الى مصر وشعبها ثم قدم عدد من الغنائيات الشهيرة كان منها أشهد ، علي قدالشوق ، مالي حظ ، وحياتك يا حبيبي ، آه بحبك ، ليل العاشقين ، علمني حبك ، عظيمة يا مصر ، وأغنية من التراث العراقى .   

 

وبصوت يحمل طابع زمن الفن الجميل اتقنت فرح الموجي اداء اغنيتى يا ساعة بالوقت اجرى لنور الهدى ومستنياك لـ عزيزة جلال   وعلى المسرح الخارجى قدمت فرقة أنغام الشرق بقيادة المايسترو إبراهيم فاروق باقة من مؤلفات الموروث الغنائى العربي . 

محمد منير الكينج محمد منير مهرجان الموسيقى العربية فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

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