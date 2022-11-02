الأمين العام المساعد للجامعة العربية: ملف فلسطين حظي باهتمام خاص في القمة

كشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على فعاليات القمة العربية الـ 31 بالجزائر .

وقال حسام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" القمة العربية اعتمدت العديد من الملفات مثل استراتيجية الأمن الغذائي العربي".

وأضاف حسام زكي:" ملف فلسطين حظى باهتمام خاص في القمة العربية ".

وتابع حسام زكي :" القمة العربية حققت أغراضها ونجحت"، مضيفا:" هناك تشابهات كثيرة في الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية".

واكمل حسام زكي :" مستوى تمثيل الدول في القمة العربية يعود للدول نفسها ونحن رأينا مستوى تمثيل عالي في القمة الحالية من رؤساء جمهوريات وملوك ".