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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: ملف فلسطين حظي باهتمام خاص في القمة

القمة العربية
القمة العربية

كشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على فعاليات القمة العربية الـ 31 بالجزائر .

 

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وقال حسام زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  القمة العربية اعتمدت العديد من الملفات  مثل استراتيجية الأمن الغذائي العربي".

 

وأضاف حسام زكي:"  ملف فلسطين حظى باهتمام خاص في القمة العربية ".

 

 وتابع حسام زكي :" القمة العربية حققت أغراضها ونجحت"، مضيفا:" هناك تشابهات كثيرة في الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية".

 

 واكمل حسام زكي :" مستوى تمثيل الدول في القمة العربية يعود للدول نفسها ونحن رأينا مستوى تمثيل عالي في القمة الحالية من رؤساء جمهوريات وملوك ".

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