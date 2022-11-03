يختلف عن كورونا.. طبيب يحذر من فيروس أعراضه متشابهة مع الأنفلونزا.. فيديو

أكد الدكتور حاتم سليمان أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن، أن فيروس rsv يعتبر قديما ومعروفا ومن الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء مثل الانفلونزا.

وقال حاتم سليمان في مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "التركيز على فيروس كورونا يجب ألا يجعلنا نغفل تواجد الفيروسات الأخرى التي قد تعود مرة أخرى".

وتابع حاتم سليمان: "فيروس rsv يختلف عن فيروس كورونا لكن أعراضه مماثلة للأنفلونزا ومن يتأثر به كبار السن ومن أصحاب المناعة الضعيفة ".

وأكمل حاتم سليمان: "من الضروري اتباع الإجراءات الاحترازية الأساسية للحد من انتشار أي فيروس متواجد سواء كان فيروس كورونا او غيره".