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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير الصحة: منظمات عالمية رشحتنا لقيادة مجموعة دولية لمواجهة فيروس سي| فيديو

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن القضاء على فيروس سي؛ كان حلما صعب المنال، مشيرا إلى أن مصر كانت تصنف ضمن قائمة الدول في صدارة الإصابات بالمرض.

وقال خالد عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أصبحنا نموذجا يحتذى به في مواجهة فيروس سي، مؤكدا أن منظمات دولية رشحتنا لقيادة مجموعة دولية لمواجهة فيروس سي.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه تم عمل مسح شامل لأكثر من 65 مليون مواطن، وتم الكشف على 2.5 مليون مواطن، لم يكونوا يعلمون بإصابتهم بالمرض، وتم توفير العلاج، إضافة إلى 250 ألف مواطن مصابون بتليف بالكبد، وكانوا عرضة للإصابة بأورام سرطانية، وتم توفير العلاج لهم بالمجان.  

وزير الصحة: الرئيس يؤمن ويشعر بآلام المصريين

وأشار خالد عبد الغفار، إلى أن الرئيس السيسي يؤمن ويشعر بآلام المصريين؛ لذا عمل على وجود برنامج 100 مليون صحة.

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