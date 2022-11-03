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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يهزم دينامو زغرب 2-1 في دوري أبطال أوروبا

تشيلسي
تشيلسي

فاز تشيلسي على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين لهدف على ملعب (ستامفورد بريدج) في العاصمة البريطانية لندن ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 وجاءت المبادرة من جانب الفريق الكرواتي، الذي تقدم مبكرا عن طريق برونو بيتكوفيتش في الدقيقة السابعة، قبل أن يستعيد تشيلسي اتزانه سريعا ويرد بهدف التعادل من خلال رحيم ستيرلينج في الدقيقة 18.

وسجل دينيس زكريا الهدف الثاني لـ تشيلسي في الدقيقة 30 مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي ضمن الصدارة والصعود لدور الـ16 منذ الجولة الماضية، للنقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة.

 

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