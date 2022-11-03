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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة:إجراء مليون و350 ألف عملية بتكلفة 12 مليار جنيه في 4 سنوات

الصحة
الصحة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن قمنا بإجراء مليون و٣٥٠ الف عملية بتكلفة ١٢ مليار جنية في ٤ سنوات.

 

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الصحة: فحص مليون و627 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بالأم والجنين»

أضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن ١٢ مليار جنية تم دفعهم على مبادرة قوائم الانتظار.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن المنظومة الرقمية للأشعة، تمكن المريض على مستوى الجمهورية من الحصول على التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة في نفس مكان المريض. 

 

تقليل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة

 

وأكمل أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق الجودة، وتعزيز الكفاءة، وتوفير الوقت، باستخدام نظام عمل مميكن، وتقليل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة.
 

حسام عبدالغفار وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار افلام الأشعة اخبار التوك شو

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