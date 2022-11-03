حسن الرداد يحتفل بعرض فيلم تحت تهديد السلاح في الرياض.. شاهد

نشر الفنان حسن الرداد -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو قصير، ظهر فيه من العرض الخاص لفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح، في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك بعدما انطلق العرض الأول له في دبي وسط حضور ابطاله و حضور اعلامي وجماهيري مميز الفيلم من تأليف ايمن بهجت قمر و اخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطوله حسن الرداد ومي عمر و بيومي فؤاد وشيرين رضا و عمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن.

فيما قررت الجهة المنتجة لفيلم تحت تهديد السلاح للنجم حسن الرداد أن يكون العرض الخاص للفيلم يوم ٦ نوفمبر القادم بسينما مول العرب فى تمام الساعة التاسعة مساء.

من المقرر أن تقام عدد من العروض الخاصة لفيلم تحت تهديد السلاح في دول عربية منها السعودية وغيرها، ضمن خطة الترويج له داخل وخارج مصر.

وكان المنتج أحمد السبكي قد طرح البرومو الرسمي لفيلم حسن الرداد الجديد تحت تهديد السلاح وذلك تمهيدا لعرضه يوم 6 من شهر نوفمبر القادم.

وظهر الرداد فى البرومو وهو يجسد شخصية غير متزنة نفسيًا نتيجة لأحداث يتعرض لها خلال أحداث الفيلم بالإضافة إلى اتهامه فى قضية قتل.

فيلم تحت تهديد السلاح

ويعود النجم حسن الرداد، للسينما بعد غياب عامين بفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح من تأليف أيمن بهجت قمر الذي يتعاون مع النجم حسن الرداد للمرة الثانية من خلال فيلم تحت تهديد السلاح.

الفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي ويضم نخبه كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم مي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل و وبيومي فؤاد واحمد بدير وعباس ابو الحسن والفيلم من انتاج السبكي للانتاج الفني.

تحت تهديد السلاح مستوحي من قصة حقيقية و تدور احداثه فى إطار من الإثارة و الرومانسية و الكوميديا.

أعمال حسن الرداد

وكان قد شارك الفنان حسن الردادفي مسرحيته “كازانوفا” التي تم عرضها بـ موسم الرياض الماضي.

حسن رداد يتحدث عن أحدث أعماله

وقال الفنان حسن الرداد فى تصريحات خاصة سابقة لـ صدي البلد:" إنه من المقرر أن يتم طرح فيلم تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية خلال موسم الصيف الحالي، والعمل استغرق وقت طويل في تصويره بسبب ظروف وفاة والدتي ثم دخول والد ووالدة زوجتي الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز المستشفى ووفاتهما، فهذا أدي الى توقف التصوير فترة طويلة".