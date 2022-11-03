بيان عاجل من اليابان بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس، إن أحد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها كوريا الشمالية منذ لحظات باتجاه بحر اليابان قد يكون عابرًا للقارات.

وأضاف كيشيدا في بيان له: "لا يمكننا التغاضي عن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ونجمع معلومات بشأن الأمر".

يأتي ذلك بعد لحظات من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين وذلك بعد يومٍ واحد من تصعيد كبير بين الكوريتين إثر إطلاق بيونج يانج 10 صواريخ باتجاه جارتها الجنوبية.

من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان لها اليوم الخميس، إن "الصاروخ الكوري الشمالي الأول لم يحلق فوق اليابان كما أعلن سابقًا".

100 قذيفة

والأربعاء، أعلنت كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت أكثر من 100 قذيفة مدفعية بالقرب من سواحلها الشمالية بالمنطقة العازلة في "انتهاك لاتفاقية العلاقات العسكرية بين الكوريتين"، وذلك بعد ساعات من عملية الإطلاق الصاروخي.

وأعلن حرس الحدود الياباني في وقت لاحق أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخًا باليستيًا، مضيفة، أن المقذوف الذي أطلقته بيونج يانج سقط في البحر بالفعل.

وقال التلفزيون الياباني إن صاروخ بيونج يانج، سقط في المنطقة اليابانية الاقتصادية الخالصة، فيما أوردت "يونهاب" أن كوريا الشمالية أطلقت 6 صواريخ إضافية باتجاه كوريا الجنوبية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن طائراته أطلقت 3 صواريخ جو- أرض في البحر عبر خط الحدود الشمالي ردًا على الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية.

وأضاف مسؤول أن الصواريخ التي أطلقت تضمنت صاروخًا أمريكي الصنع يصل مداه إلى 270 كيلومترًا ومزود برأس حربي يزن 360 كيلوجرامًا.

وهذه هي أول مرة يسقط فيها صاروخ كوري شمالي بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

رد سريع وحاسم

واعتبر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، الأربعاء أن إطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي عبر الحدود البحرية وسقوطه بالقرب من المياه الإقليمية لبلاده يعد "عملياً غزوًا للأراضي"، وطالب بـ"رد سريع وحاسم" على عملية الإطلاق.

وأشار يون في بيان صادر عن مكتبه إلى أن "استفزازات كوريا الشمالية هي عملياً "غزو للأراضي" من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم" شبه الجزيرة، داعيًا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي عقب عملية الإطلاق، وطالب بـ"رد سريع وحاسم".