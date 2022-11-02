23 صاروخا في يوم .. كوريا الشمالية ترعب العالم بتجاربها المثيرة

أطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ إضافية قبالة سواحلها الشرقية والغربية بعد إطلاق 17 صاروخًا في وقت سابق اليوم، ما يرفع العدد إلى ٢٣ صاروخا في يوم واحد، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز .

وعمدت كوريا الشمالية لاطلاق ما لا يقل عن 17 صاروخا في البحر يوم الأربعاء من بينها صاروخ سقط على بعد أقل من 60 كيلومترا قبالة ساحل كوريا الجنوبية ، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بأنه "تعدي".



وقال جيش كوريا الجنوبية إن صواريخ متعددة أطلقت في البحر، وأن الصواريخ أطلقت في تتابع، هبط أحدها جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين الكوريتين.



وغير مرة، تعهد رئيس كوريا الجنوبية بأن تدفع كوريا الشمالية الثمن.



وقامت كوريا الشمالية بالكثير من التجارب الصاروخية خلال السنوات الماضية، حتى في الوقت الذي حاول فيه الرئيس الأمريكي السابق تهدئة الأجواء بمقابلة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قبل سنوات.