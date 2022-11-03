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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الأوروبي.. نانت بقيادة مصطفى محمد يبحث عن بطاقة التأهل أمام أولمبياكوس

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يحل فريق نانت الفرنسي “المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد” ضيفا على نظيره أولمبياكوس اليوناني، اليوم، الخميس في تمام الثامنة إلا ربع مساء، على ملعب كارايسكاكيس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتاج فريق نانت بقيادة نجمه المصري مصطفى محمد لتحقيق الفوز على أولمبياكوس في مباراة اليوم، مع تعثر كارباج  أجدام الأذربيجاني أمام فرايبوج الألماني سواء بالتعادل أو الهزيمة للتأهل إلى الدور المقبل.

وضمن فرايبوج التأهل إلى دور الـ 16 رسميا من مسابقة الدوري الأوروبي، بينما يتصارع نانت و كارباج  أجدام على البطاقة الثانية.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور الـ 16 مباشرة، بينما يلعب الوصيف ضد أحد الفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا، للتأهل إلى الدور المقبل.

على الجانب الآخر،  يبحث فريق أولمبياكوس اليوناني في تحقيق فوزا شرفيا على نانت في مباراة اليوم، بعدما ودع الفريق مسابقة الدوري الأوروبي رسميا.

ترتيب المجموعة السابعة:

1- فرايبورج : 13 نقطة

2-  كارباج  أجدام : 7 نقاط

3- نانت : 6 نقاط

4- أولمبياكوس : نقطتان

 

 

نانت أولمبياكوس الدوري الأوروبي مصطفى محم فرايبوج

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