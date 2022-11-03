عامر حسين: مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة «صعبة»

كشف المهندس عامر حسين رئيس إدارة المسابقات حقيقة مشاركة منتخب مصر الأولمبي ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى النسخة المقرر إقامتها في قادم الأيام.

قال المهندس عامر حسين رئيس إدارة المسابقات في تصريحات له :

مشاركة منتخب مصر الأولمبي في كأس رابطة الأندية المحترفة صعبة جدًا والمسابقة سوف تقام بنظام خروج المغلوب.

منتخب مصر الأولمبي يتخطى إسواتيني

تخطى منتخب مصر الأولمبي، نظيره إسواتينى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل وتأهل لمواجهة زامبيا في مارس المقبل، ضمن منافسات الدور الثالث بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وأحرز هدف منتخب مصر الأولمبي، أسامة فيصل فى الشوط الثاني من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وكان منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، قد تعادل سلبيا فى لقاء الذهاب أمام نظيره منتخب إسواتيني خارج الديار.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، معسكرا تدريبيا في شهر نوفمبر المقبل فى القاهرة.

ويسعي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي، إلي إقامة مباريات ودية استعدادا لمواجهة منتخب زامبيا فى المرحلة الثالثة بتصفيات أمم افريقيا المقبلة.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وزامبيا

‏وبعد فوز منتخب مصر الأولمبي على نظيره منتخب إسواتينى الأولمبي يصعد لملاقاة منتخب زامبيا الأولمبي خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 بالدور التمهيدي الثالث للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المغرب 2023 حيث ستكون مباراة الذهاب بالقاهرة والإياب في زامبيا.

من جانبه أشاد جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة لمتابعة كافة الفرق والمنتخبات القومية لكرة القدم وتذليل كافة العقبات وتقديم كل سبل الدعم والمساندة والمساعدة من أجل تحفيزهم فى مختلف المنافسات خلال الفترة المقبلة.

وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري على مؤازرة المنتخب الاوليمبي في معسكره الذى أقيم في الاسكندرية قبل لقاء العودة باستاد الإسكندرية امام اسواتيني وقطع تذكرة التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .

واكد جمال علام على دعم مجلس اتحاد الكرة الكامل للمنتخب الأوليميي وكذلك كافة المنتخبات الوطنية مثنياً على جهود الدولة المصرية لدعم وتطوير الكرة المصرية.