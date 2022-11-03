عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا في احتفالية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

عرض مسئولي مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية  فيلم تسجيلي تحت عنوان "مستقبل مستدام "حول التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والمبادرات المشاركات المقدمة للمبادرة .


وقد تم الانتهاء من اختيار 6 مشروعات بكل محافظة؛ باجمالي 162 مشروعا من جميع المحافظات، وهي المشروعات المشاركة في المؤتمر الوطني بالقاهرة والذي سيشارك به ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين.

ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفه ان ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

مدبولى التغيرات المناخية الاحتباس الحراري التنمية المستدامة القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات مباراة السوبر.. اتحاد الكرة يعلن التفاصيل كاملة

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 -11-2022

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 3-11-2022

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

مفيش وقت تقلب وشك.. شوبير يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي

بعد رفع الفائدة.. انخفاض حاد في سعر الدولار عالميًا

سيدة أمام قاضي الأسرة عن زوجها: بيقولي هنزل أصلي ويروح لجارتي الشقة

انخفاض تاريخي في سعر الذهب العالمي

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أحمد شوبير: نجوم الزمالك خارج معسكر المنتخب بفرمان فيتوريا

دوري أبطال أوروبا.. مواجهة نارية تنتظر ليفربول في دور الـ 16

Huawei Pocket S.. هاتف جديد من هواوي ينافس أجهزة سامسونج

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر

مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا في احتفالية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وزير الصحة يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي السابع للمعهد القومي للأورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضخم القلب..هل هو مؤشر على وجود حالة مرضية أخرى

غير مكلف ومكوناته بمطبخك.. تعرف على طريقة عمل إفطار المشاهير

روح بشرية لإرضاء الجن.. إهدار دماء شاب في الجبل لاستخراج كنز أثري

موجودة بكل المطابخ .. 4 أشياء تدمر صحتك وتهدد حياتك

فيديو

ضربني بالكرباج ومضاني على تنازل.. تفاصيل واقعة عنف زوجي ترويها سيدة بالزقازيق|فيديوجراف

توحيد الصف العربي.. أبرز تصريحات السيسي في القمة 31 بالجزائر |فيديو جراف

الكوليرا تهدد لبنان .. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء

تنبأ بوفاته .. تفاصيل صادمة في حادث شاب الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ