مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا في احتفالية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

عرض مسئولي مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فيلم تسجيلي تحت عنوان "مستقبل مستدام "حول التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والمبادرات المشاركات المقدمة للمبادرة .



وقد تم الانتهاء من اختيار 6 مشروعات بكل محافظة؛ باجمالي 162 مشروعا من جميع المحافظات، وهي المشروعات المشاركة في المؤتمر الوطني بالقاهرة والذي سيشارك به ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين.

ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفه ان ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.