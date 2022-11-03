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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 53810 أطنان أرز شعير لشون البحيرة

توريد الأرز بالبحيرة
توريد الأرز بالبحيرة

تستمر أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 53810 طن بتوريد 513 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدان.

محصول الأرز بالبحيرة 

ومن الجدير بالذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 20 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة - حوش عيسى ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

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ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتوفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على أرز شعير.

 

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