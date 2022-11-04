موقع مجاني هيرجعلك صور أجدادك وحبايبك القديمة كأنها جديدة.. تفاصيل

تعد الصور الفوتوغرافية بمثابة لحظات تعيش معنا إلى الأبد، فهي عبارة عن التقاط لحظات في وقت ما لتبقى محفورة في ذاكرتنا للأبد، ومن المؤسف أن هذه الصور قد تتعرض للتلف أو عدم الوضوح مع مرور الزمن.

لكنه على الرغم من أنه لا يمكن لمثل هذه الصور أن يتم استراجعاها واقعيا، فإنه لا يزال هناك أملا في استرجاعها إلكترونيا، حيث تتيح أحدث الأدوات التقنية إعادة الصور القديمة إلى مجدها السابق ، وربما تتيح لك إنشاء عرض شرائح خيالي يخلط تلك مع أحدث الصور.

فمع تطور التكنولوجيا يوجد موقع يقدم إليكم هذه الخدمة المجانية والسهلة بدون الحاجة لإستخدام الفوتوشوب أو الذهاب إلى شخص ما ليقوم بمساعدتك بتلوين أو ترميم الصورة ، والرائع في هذا الموقع المستخدم في الشرح أنه لا يتطلب الكثير من النقرات .

فقط سنقوم بفتح الموقع ومن ثم رفع الصورة القديمة التي توجد بها الخدوش، وعلى الفور سيبدأ الموقع في رفع الصورة ومعالجتها بشكل تلقائي بدون التدخل منك وبشكل سريع وأكثر احترافية.

كيفية إصلاح الصور القديمة والمخدوشة للكمبيوتر

يساعدك موقع hotpot.ai في استعادة الصور وإصلاحها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI . الموقع يعتمد على أحدث الأبحاث لإزالة الخدوش تلقائيًا وشحذ الألوان وتحسين الوجوه وتحويل الصور التالفة إلى ذكريات عزيزة. تعمل خدمتنا المجانية على إصلاح الصور الملونة والصور بالأبيض والأسود .

موقع مجاني هيرجعلك صور أجدادك وحبايبك القديمة كأنها جديدة

طريقة استخدام موقع hotpot.ai

يعتبر الموقع بسيط للغاية وسهل الاستخدام على الرغم من المميزات الكثيرة التي يوفرها .

1- توجه إلى رابط الموقع “hotpot.ai“.

2- انقر على خيار رفع الصورة وقم بتحديد الصورة القديمة التي توجد بها الخدوش وتحتاج إلى الإصلاح والتعديل.

3- اضغط على على كلمة restore الموجدة في الشريط الأزرق في أسفل الصورة.

يمكنك تكرار هذه العملية مع أي صورة خاصة بك وبشكل مجاني ، وبهذه الطريقة يمكن ترميم وتلوين الصور القديمة بكل سهولة على الكمبيوتر أو الهاتف بدون برامج باستخدام هذا الموقع الذي يستحق التجربة وأنصح الجميع بتجربته الآن .