محمد رمضان يحتفل بتخطي أغنية دوشة 11 ملايين مشاهدة.. شاهد

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي أغنية “دوشة” 11 ملايين مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.
ونشر محمد رمضان صورة للاحتفال بتخطي أغنية “دوشة” 11 ملايين مشاهدة، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي “انستجرام”.
محمد رمضان يكشف سر إلغاء حفلاته خلال الفترة الأخيرة
وكشف الفنان محمد رمضان سر إلغاء حفلاته خلال الفترة الأخيرة في عدد من الدول .
وقال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية :" مش عارف ليه بيلغوا الحفلات ومش فاهم ؛ بغني بقالي أربع سنين فقط ؛وحققت نجاحات كبيرة و قناتي علي اليوتيوب أكبر مغني عربي".